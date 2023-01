Certains jour­na­listes ont le don de faire monter la pres­sion avant un grand rendez‐vous comme une finale de Grand Chelem.

Alors que Stefanos Tsitsipas était présent en confé­rence de presse ce vendredi après sa belle victoire face à Karen Khachanov en demi‐finales de l’Open d’Australie, un jour­na­liste lui a posé la ques­tion qui a fait mouche.

Pour bien comprendre, il faut remonter à quelques jours en arrière lorsque Djokovic, égale­ment présent en confé­rence de presse après sa victoire face à Andrey Rublev, avait éton­ne­ment oublié sa finale remportée à Roland‐Garros face au Grec en 2021.

Visiblement vexé par cet oubli volon­taire ou invo­lon­taire (à vous de juger), Stefanos a donc décidé de répondre de la même manière lors­qu’on lui a demandé si c’était un vrai trou de mémoire ou une manière pour le Serbe de lui rentrer dans la tête. « Je ne me souviens pas non plus », a répété à deux reprises le double fina­liste en Grand Chelem avant de passer à autre chose.

Une chose est certaine, la finale est déjà lancée !