La passe d’armes entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios fait cou­ler beau­coup d’ancre depuis quelques jours. Les deux joueurs se répondent à chaque confé­rence de presse. Stefanos Tsitsipas, assez proche de l’Australien, a été inter­ro­gé après sa vic­toire face à Gilles Simon sur cette querelle.

« Ils font et disent ce qu’ils veulent. Nick aime par­ler. Certaines de ses paroles peuvent être vraies. Parfois il va trop loin et fran­chit la ligne. Il est sans filtre et il dit les choses telles qu’elles sont. Je pense qu’il réflé­chit quand même avant de par­ler. Il y a beau­coup de choses stu­pides qu’il a faites dans le pas­sé. Je suis sûr qu’il en est conscient et ne peut évi­dem­ment pas les nier », a affir­mé le Grec, qui n’a donc pré­fé­ré pas par­ler du numé­ro 1 mondial.