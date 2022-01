Défait en quatre manches par Daniil Medvedev en demi‐finales de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas n’a visi­ble­ment pas digéré cette décon­venue. Après avoir expliqué que le Russe « n’était pas la personne la plus mature », le Grec a cette fois remis en ques­tion la longé­vité de son style de jeu très défensif. Extraits.

« C’est un grand compé­ti­teur. Il court comme un mara­tho­nien, il peut courir pendant des heures et des heures. Je ne suis pas sûr moi‐même que cela puisse durer très long­temps, le fait de devoir courir autant. En me fiant à l’ex­pé­rience d’autres joueurs et cham­pions, des cham­pions du Grand Chelem que j’ai vu, ça a eu un impact énorme sur leur corps. Mais je respecte le fait qu’il soit capable de courir autant et de rendre physique le match sur chaque point. Oh, oui, c’est l’un des plus grands combat­tants du circuit, avec Nadal. Je suppose qu’il a mérité ce titre. »