Conscient de ne pas avoir remporté le plus beau match de sa carrière ce samedi face à Benoît Paire, Stefanos Tsitsipas a insisté sur son sérieux et sa combat­ti­vité en confé­rence de presse tout en plaçant une petite pique au Tricolore.

« C’est génial de pouvoir jouer comme ça et de faire partie du top 16. Je suis content de mon match aujourd’hui (samedi). J’ai l’im­pres­sion qu’à certains moments, mon adver­saire n’a pas fait autant d’ef­forts que moi pour gagner les points. Il essayait juste de finir les points avec un coup, en servant très bien et en frap­pant quelques bons coups. Je suis satis­fait de la façon dont je me suis battu à la fin. Il n’a certai­ne­ment pas eu à travailler aussi dur que moi pour faire les points, mais je pense que cela s’est vu à la fin, j’ai été patient et régu­lier quand il le fallait. »