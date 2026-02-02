Interrogé par Marion Bartoli dans son émis­sion domi­nical sur RMC, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à rendre hommage au Serbe qu’il connait bien.

« En fait sa victoire face à Jannik Sinner a confirmé que lors­qu’il est en forme Djokovic peut riva­liser avec les meilleurs mais ça on le savait, le plus dur, on l’a compris c’est de pouvoir enchaîner les perfor­mances de haut‐niveau. D’ailleurs sur cet Open d’Australie on a tendance à oublier que si Musetti ne s’était pas blessé il aurait sûre­ment sorti Nole. Après j’in­siste sur un point, le tennis de Djokovic ne fait pas partie du passé, il est encore là, et son talent est intact, donc ceux qui l’avaient mis de côté se sont trompés« ’

Si l’ana­lyse de Jo est juste, reste à savoir main­te­nant les moti­va­tions du Serbe.

Logiquement il sera présent à Qatar avec Carlos Alacaraz et Jannik Sinner, affaire à suivre..