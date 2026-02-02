Interrogé par Marion Bartoli dans son émission dominical sur RMC, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à rendre hommage au Serbe qu’il connait bien.
« En fait sa victoire face à Jannik Sinner a confirmé que lorsqu’il est en forme Djokovic peut rivaliser avec les meilleurs mais ça on le savait, le plus dur, on l’a compris c’est de pouvoir enchaîner les performances de haut‐niveau. D’ailleurs sur cet Open d’Australie on a tendance à oublier que si Musetti ne s’était pas blessé il aurait sûrement sorti Nole. Après j’insiste sur un point, le tennis de Djokovic ne fait pas partie du passé, il est encore là, et son talent est intact, donc ceux qui l’avaient mis de côté se sont trompés« ’
Si l’analyse de Jo est juste, reste à savoir maintenant les motivations du Serbe.
Logiquement il sera présent à Qatar avec Carlos Alacaraz et Jannik Sinner, affaire à suivre..
