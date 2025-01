Après s’être mis selon lui trop de pres­sion en 2024, le numéro 1 fran­çais, Ugo Humbert (14e mondial), a décidé de changer de menta­lité. C’est ce qu’il a expliqué à L’Equipe avant le début de l’Open d’Australie (12 au 26 janvier), où il affron­tera le qualifié italien Matteo Gigante (146e) au premier tour.

« J’essaie de voir les choses plus à long terme et me mettre moins de stress. Quand tu progresses, tu as plus de points à défendre, tu as plus de pres­sion, les gens en attendent plus de toi donc si tu te foca­lises trop là‐dessus, au bout d’un moment, tu es déçu constam­ment et après tu chutes. C’est sûr que ce n’est pas très sexy pour, vous, les jour­na­listes (rires). Vous préfé­re­riez que je dise : ‘J’ai envie de gagner un Grand Chelem.’ »