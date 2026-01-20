Aujourd’hui 33e mondial et non‐tête de série de peu lors de cet Open d’Australie, Ugo Humbert a eu la malchance de tomber sur Ben Shelton dès premier tour. Le Français a été battu en trois sets par le 7e joueur mondial ce mardi : 6–3, 7–6(2), 7–6(5), en 2h40 de jeu.

« Au tirage au sort, je m’at­ten­dais à pouvoir jouer un gros. Je n’étais pas tête de série. Je n’étais pas protégé. Si je veux aller loin dans ces tour­nois, les gars, je vais les jouer. Je n’étais pas super déçu de le jouer. Justement, j’étais content de tomber sur Ben. C’était la première fois que je le jouais. Il y a des fois où j’ai été tête de série et j’ai chopé des tours qui n’étaient pas sympas. C’est comme ça. Si je veux aller loin dans les tour­nois, il faut les battre, ces gars‐là. Je préfère penser comme ça », a réagi Humbert après sa défaite dans des propos relayés par L’Equipe.