Aujourd’hui 33e mondial et non‐tête de série de peu lors de cet Open d’Australie, Ugo Humbert a eu la malchance de tomber sur Ben Shelton dès premier tour. Le Français a été battu en trois sets par le 7e joueur mondial ce mardi : 6–3, 7–6(2), 7–6(5), en 2h40 de jeu.
« Au tirage au sort, je m’attendais à pouvoir jouer un gros. Je n’étais pas tête de série. Je n’étais pas protégé. Si je veux aller loin dans ces tournois, les gars, je vais les jouer. Je n’étais pas super déçu de le jouer. Justement, j’étais content de tomber sur Ben. C’était la première fois que je le jouais. Il y a des fois où j’ai été tête de série et j’ai chopé des tours qui n’étaient pas sympas. C’est comme ça. Si je veux aller loin dans les tournois, il faut les battre, ces gars‐là. Je préfère penser comme ça », a réagi Humbert après sa défaite dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 10:23