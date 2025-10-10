Depuis que l’US Open avait innové avec son tournoi mixte, le directeur de l’Open d’Australie qui déteste se faire voler la vedette a donc cherché une idée pour être dans la lumière.
[THE MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM 💰] Un tableau mixte de 32 joueurs. 10 amateurs. 22 professionnels. Des matches en 1 point ! Le vainqueur empochera 1 million de dollars australiens (567 000€). Voilà le tournoi qui aura lieu pendant la semaine des qualifications sur la Rod Laver… pic.twitter.com/umdjG512mv— Tennis Legend (@TennisLegende) October 9, 2025
Elle est résumée par nos amis de Tennis Legende, dans un tweet très explicatif.
Si l’idée semble drole car elle mêle le tennis amateur avec celui des pros, la récompense d’un million de dollars australien est vraiment indécente. Pour le reste, on verra comment cela se met en place d’autant que l’Open d’Australie est devenu plus qu’un tournoi de tennis avec notamment des concerts permanents et une ambiance quelques fois discutavle dans les tribunes.
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 11:27