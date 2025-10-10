Depuis que l’US Open avait innové avec son tournoi mixte, le direc­teur de l’Open d’Australie qui déteste se faire voler la vedette a donc cherché une idée pour être dans la lumière.

[THE MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM 💰] Un tableau mixte de 32 joueurs. 10 amateurs. 22 profes­sion­nels. Des matches en 1 point ! Le vain­queur empo­chera 1 million de dollars austra­liens (567 000€). Voilà le tournoi qui aura lieu pendant la semaine des quali­fi­ca­tions sur la Rod Laver… pic.twitter.com/umdjG512mv — Tennis Legend (@TennisLegende) October 9, 2025

Elle est résumée par nos amis de Tennis Legende, dans un tweet très explicatif.

Si l’idée semble drole car elle mêle le tennis amateur avec celui des pros, la récom­pense d’un million de dollars austra­lien est vrai­ment indé­cente. Pour le reste, on verra comment cela se met en place d’au­tant que l’Open d’Australie est devenu plus qu’un tournoi de tennis avec notam­ment des concerts perma­nents et une ambiance quelques fois discu­tavle dans les tribunes.