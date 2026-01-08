Finaliste de l’édi­tion 2024 et actuelle 24e mondiale, Qinwen Zheng a déclaré forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). Blessée au coude ces derniers mois, la Chinoise a donné une expli­ca­tion sur Instagram.

BREAKING :



Qinwen Zheng with­draws from the Australian Open.



Hoping to see her fully healthy very soon. 🇨🇳❤️‍🩹



“Hi everyone,

After careful evalua­tion by my team and follo­wing medical advice, unfor­tu­na­tely I will be with­dra­wing from the 2026 Australian Open.

Making this deci­sion… pic.twitter.com/YRHNvgPxjV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 8, 2026

« Après une évalua­tion minu­tieuse par mon équipe et sur les conseils de mon médecin, je vais malheu­reu­se­ment devoir me retirer de l’Open d’Australie 2026. Cette déci­sion a été extrê­me­ment diffi­cile à prendre pour moi. Melbourne est mon ‘lieu porte‐bonheur’. Mais même si ma conva­les­cence se passe bien et que mon inter­saison se soit déroulée sans encombre, jouer un tournoi du Grand Chelem exige des joueurs qu’ils main­tiennent une condi­tion physique opti­male. Actuellement, je n’ai pas encore atteint le niveau que je me suis fixé. »