Finaliste de l’édition 2024 et actuelle 24e mondiale, Qinwen Zheng a déclaré forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). Blessée au coude ces derniers mois, la Chinoise a donné une explication sur Instagram.
« Après une évaluation minutieuse par mon équipe et sur les conseils de mon médecin, je vais malheureusement devoir me retirer de l’Open d’Australie 2026. Cette décision a été extrêmement difficile à prendre pour moi. Melbourne est mon ‘lieu porte‐bonheur’. Mais même si ma convalescence se passe bien et que mon intersaison se soit déroulée sans encombre, jouer un tournoi du Grand Chelem exige des joueurs qu’ils maintiennent une condition physique optimale. Actuellement, je n’ai pas encore atteint le niveau que je me suis fixé. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 11:10