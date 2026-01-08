AccueilOpen d'AustralieUn forfait notable à dix jours du début du tournoi
Un forfait notable à dix jours du début du tournoi

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Finaliste de l’édi­tion 2024 et actuelle 24e mondiale, Qinwen Zheng a déclaré forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). Blessée au coude ces derniers mois, la Chinoise a donné une expli­ca­tion sur Instagram. 

« Après une évalua­tion minu­tieuse par mon équipe et sur les conseils de mon médecin, je vais malheu­reu­se­ment devoir me retirer de l’Open d’Australie 2026. Cette déci­sion a été extrê­me­ment diffi­cile à prendre pour moi. Melbourne est mon ‘lieu porte‐bonheur’. Mais même si ma conva­les­cence se passe bien et que mon inter­saison se soit déroulée sans encombre, jouer un tournoi du Grand Chelem exige des joueurs qu’ils main­tiennent une condi­tion physique opti­male. Actuellement, je n’ai pas encore atteint le niveau que je me suis fixé. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 11:10

