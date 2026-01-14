AccueilVidéosUn joueur amateur remporte 1 million de dollars après avoir battu Sinner...
Un joueur amateur remporte 1 million de dollars après avoir battu Sinner et Anisimova

Thomas S
Par Thomas S

-

292

L’Open d’Australie a réussi son coup avec son nouveau concept, le One Point Slam.

Ce tournoi entre joueurs profes­sion­nels et amateurs, basé sur des matchs en un seul point, a vu le triomphe de Jordan Smith, cham­pion amateur et qui remporte à cette occa­sion le coquette somme d’1 millions de dollars. 

Son tableau de chasse est plutôt impres­sion­nant avec, s’il vous plaît, Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou encore Pedro Martinez. 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 13:53

