L’Open d’Australie a réussi son coup avec son nouveau concept, le One Point Slam.
Ce tournoi entre joueurs professionnels et amateurs, basé sur des matchs en un seul point, a vu le triomphe de Jordan Smith, champion amateur et qui remporte à cette occasion le coquette somme d’1 millions de dollars.
Jordan Smith, joueur amateur, remporte le 1 Point Slam et empoche 1 million de dollars ! 👏— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 14, 2026
Son tableau de chasse est plutôt impressionnant avec, s’il vous plaît, Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou encore Pedro Martinez.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 13:53