L’Open d’Australie a réussi son coup avec son nouveau concept, le One Point Slam.

Ce tournoi entre joueurs profes­sion­nels et amateurs, basé sur des matchs en un seul point, a vu le triomphe de Jordan Smith, cham­pion amateur et qui remporte à cette occa­sion le coquette somme d’1 millions de dollars.

Jordan Smith, joueur amateur, remporte le 1 Point Slam et empoche 1 million de dollars ! 👏



Suivez l’Open d’Australie en inté­gra­lité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/uC99dBh15F — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 14, 2026

Son tableau de chasse est plutôt impres­sion­nant avec, s’il vous plaît, Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou encore Pedro Martinez.