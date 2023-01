Même si le match a basculé après la bles­sure de l’Espagnol à 4–6, 3–5, Nadal se bles­sant sur une course laté­rale sur son coup droit, aupa­ra­vant l’Américain Mc Donald, très précis et perfor­mant, avait dominé Rafa dans le jeu et il faut le souligner.

Se nos parte el corazón 💔



Nadal se despide del #AusOpen tras caer ante McDonald



Lesionado desde el 2º set, siguió luchando hasta el final a pesar de estar prác­ti­ca­mente cojo



Honor, @RafaelNadal 👏#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/5QWaVBi88x — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

Cette victoire acquise au final dans des situa­tions spéciales (6−4, 6–4, 7–5) ne peut être résumée par cette fin tragique même si forcé­ment l’Espagnol n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout normalement.

On peut même imaginer que Rafa aurait pu aussi décider d’ar­rêter la partie après ses soins qui fina­le­ment n’ont servi à pas grand chose.

Mais Rafa qui déteste aban­donner a donc essayé en tenant notam­ment des coups inha­bi­tuels durant une fin de match qui a ressemblé son quart de finale à Wimbledon face à Fritz mais cette fois avec une issue fatale pour l’Espagnol.