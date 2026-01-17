Contraint à l’abandon lors des qualifications de l’ATP 250 de Brisbane le 4 janvier dernier, Arthur Cazaux ne sera pas remis à temps pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). Blessé au coude droit, le Français a annoncé son forfait sur Instagram.
« Ça m’avait déjà bien embêté l’année dernière. J’ai fait tout ce qu’il était possible pour pouvoir jouer à Melbourne, mais c’est vraiment trop juste. Je vais rentrer en Europe pour recevoir tous les soins nécessaires. Forcément, je suis très déçu de ne pas être en mesure de participer à l’un des plus grands tournois de la saison, d’autant plus que c’est un endroit qui me tient particulièrement à coeur, où j’ai de bons souvenirs. Mais la priorité, maintenant, c’est de me soigner pour pouvoir retourner sur le terrain, progresser et tout donner à nouveau », a expliqué le 67e mondial qui avait atteint les huitièmes de finale à Melbourne en 2024.
Infernal……— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) January 17, 2026
Arthur Cazaux 🇫🇷 s’en sort pas avec son corps…. Et pourtant quand il est dispo comme à Paris en fin de saison ça joue vraiment bien…
Complètement dégouté ! https://t.co/i9tHDVTxw8
Un forfait qui s’ajoute à ceux d’Arthur Fils et Loïs Boisson côté tricolore.
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 14:55