Contraint à l’abandon lors des quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 de Brisbane le 4 janvier dernier, Arthur Cazaux ne sera pas remis à temps pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). Blessé au coude droit, le Français a annoncé son forfait sur Instagram. 

« Ça m’avait déjà bien embêté l’année dernière. J’ai fait tout ce qu’il était possible pour pouvoir jouer à Melbourne, mais c’est vrai­ment trop juste. Je vais rentrer en Europe pour rece­voir tous les soins néces­saires. Forcément, je suis très déçu de ne pas être en mesure de parti­ciper à l’un des plus grands tour­nois de la saison, d’au­tant plus que c’est un endroit qui me tient parti­cu­liè­re­ment à coeur, où j’ai de bons souve­nirs. Mais la prio­rité, main­te­nant, c’est de me soigner pour pouvoir retourner sur le terrain, progresser et tout donner à nouveau », a expliqué le 67e mondial qui avait atteint les huitièmes de finale à Melbourne en 2024. 

Un forfait qui s’ajoute à ceux d’Arthur Fils et Loïs Boisson côté tricolore. 

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 14:55

