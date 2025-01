Quatre jours après s’être incliné à la surprise géné­rale face à Reilly Opelka en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane, Novak Djokovic s’est depuis envolé pour Melbourne où il prépare assi­dû­ment l’Open d’Australie qui doit débuter ce dimanche (du 12 au 26 janvier).

Alors que son nouvel entraî­neur, Andy Murray était à ses côtés ce mardi à l’en­traî­ne­ment, on a appris par le jour­na­liste britan­nique, Tumaini Carayol, présent dans les tribunes de la Rod Laver Arena, que le joueur serbe avait « joué à un niveau extrê­me­ment élevé » pour dominer Carlos Alcaraz lors d’un set d’entraînement.

Novak Djokovic’s first ever grand slam prac­tice session with Andy Murray as coach ends with him winning an intense prac­tice set against Carlos Alcaraz 7–5.



Extremely high level from both Djokovic and Alcaraz but Djokovic served really well in the impor­tant moments. pic.twitter.com/y311Na6jM7