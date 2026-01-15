« J’ai aujourd’hui un tendon d’Achille d’une personne décédée dans mon bras », révé­lait récem­ment Thanasi Kokkinakis, après un an d’ab­sence en raison des bles­sures.

Forfait pour son huitième de finale contre Valentin Vacherot à Adélaïde, après sa victoire face à Sebastian Korda au premier tour, l’Australien de 29 ans s’est égale­ment retiré de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).

Unfortunately after spea­king with my team and doctors I have made the deci­sion to pull out of the @AustralianOpen singles. After an incre­dibly tough year this was the event I was looking forward to the most but I’m not ready yet.

We will still give doubles a go

❤️ — Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) January 15, 2026

« Malheureusement, après avoir discuté avec mon équipe et mes méde­cins, j’ai pris la déci­sion de me retirer de l’Open d’Australie en simple. Après une année incroya­ble­ment diffi­cile, c’était l’évé­ne­ment que j’at­ten­dais le plus, mais je ne suis pas encore prêt. Nous tente­rons tout de même notre chance en double », a expliqué Kokkinakis qui jouera en double avec son ami Nick Kyrgios, lui aussi trop juste pour jouer en simple.