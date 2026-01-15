« J’ai aujourd’hui un tendon d’Achille d’une personne décédée dans mon bras », révélait récemment Thanasi Kokkinakis, après un an d’absence en raison des blessures.
Forfait pour son huitième de finale contre Valentin Vacherot à Adélaïde, après sa victoire face à Sebastian Korda au premier tour, l’Australien de 29 ans s’est également retiré de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
Unfortunately after speaking with my team and doctors I have made the decision to pull out of the @AustralianOpen singles. After an incredibly tough year this was the event I was looking forward to the most but I’m not ready yet.— Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) January 15, 2026
We will still give doubles a go
❤️
« Malheureusement, après avoir discuté avec mon équipe et mes médecins, j’ai pris la décision de me retirer de l’Open d’Australie en simple. Après une année incroyablement difficile, c’était l’événement que j’attendais le plus, mais je ne suis pas encore prêt. Nous tenterons tout de même notre chance en double », a expliqué Kokkinakis qui jouera en double avec son ami Nick Kyrgios, lui aussi trop juste pour jouer en simple.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 11:17