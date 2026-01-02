À 45 ans, Venus Williams n’a toujours pas dit son dernier mot.

La septuple lauréate a reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), où elle n’a plus joué depuis 2021.

Après l’US Open, Wimbledon et Roland‐Garros, la soeur de Serena détient égale­ment le record du nombre de parti­ci­pa­tions à l’Open d’Australie depuis le début de l’ère Open.

📊 Invitée par les orga­ni­sa­teurs, Venus Williams 🇺🇸 va disputer le 22e tableau final de sa carrière à l’Open d’Australie.



Un RECORD dans le Grand Chelem Australien depuis le début de l’ère Open (Hommes et Femmes) :

▪️ Venus Williams : 25 US Open 🇺🇸

▪️ Venus Williams : 24… pic.twitter.com/SQaOrtnlID — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 2, 2026

Une longé­vité exceptionnelle !