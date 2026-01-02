À 45 ans, Venus Williams n’a toujours pas dit son dernier mot.
La septuple lauréate a reçu une invitation pour participer à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), où elle n’a plus joué depuis 2021.
Après l’US Open, Wimbledon et Roland‐Garros, la soeur de Serena détient également le record du nombre de participations à l’Open d’Australie depuis le début de l’ère Open.
📊 Invitée par les organisateurs, Venus Williams 🇺🇸 va disputer le 22e tableau final de sa carrière à l’Open d’Australie.— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 2, 2026
Un RECORD dans le Grand Chelem Australien depuis le début de l’ère Open (Hommes et Femmes) :
▪️ Venus Williams : 25 US Open 🇺🇸
▪️ Venus Williams : 24… pic.twitter.com/SQaOrtnlID
Une longévité exceptionnelle !
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 10:28