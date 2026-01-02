AccueilOpen d'AustralieUne légende de retour dans le grand tableau après cinq ans d'absence...
Une légende de retour dans le grand tableau après cinq ans d’absence !

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

À 45 ans, Venus Williams n’a toujours pas dit son dernier mot. 

La septuple lauréate a reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), où elle n’a plus joué depuis 2021. 

Après l’US Open, Wimbledon et Roland‐Garros, la soeur de Serena détient égale­ment le record du nombre de parti­ci­pa­tions à l’Open d’Australie depuis le début de l’ère Open. 

Une longé­vité exceptionnelle !

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 10:28

