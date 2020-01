Alors que Novak Djokovic n’a pas exclu la possibilité d’un report de l’Open d’Australie, le journaliste de L’Equipe, Quentin Moynet, présent en Australie, explique que la qualité de l’air à Melbourne n’est pas bonne. Cette dernière est « huit fois supérieur à la limite haute d’une qualité de l’air considérée comme bonne ». Il ajoute ensuite que la « qualité de l’air est actuellement qualifiée de très mauvaise » à Melbourne et « les autorités conseillent de passer le moins de temps possible dehors et de ne pas pratiquer d’activité physique ».

La qualité de l'air est actuellement qualifiée de "très mauvaise" à Melbourne. A ce niveau-là (le 4e sur 5, le 5e étant "hazardous", c'est-à-dire dangereux), les autorités conseillent de passer le moins de temps possible dehors et de ne pas pratiquer d'activité physique… — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 6, 2020

Le Serbe s’était montré préoccupé par la qualité de l’air. Ashleigh Barty, elle, a confié qu’il se passait des choses plus importantes que le tennis en Australie : « Le tennis n’est qu’un sport, c’est un jeu mais il se passe des choses beaucoup plus importantes en Australie et il faut s’en préoccuper (…) Il faut mettre les choses en perspective et s’occuper des choses importantes de la vie. » Au regard de la situation dramatique que vit l’Australie, la question d’un report ou d’une annulation de l’Open d’Australie va se poser dans les prochaines jours…