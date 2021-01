Tennis Australia et les autorités gouvernementales de L’État du Victoria sont disposées à faire des efforts considérables pour réduire au maximum le risque de propagation du Covid-19 pendant l’Open d’Australie (du 8 au 21 février). Après la quarantaine obligatoire pour tous les joueurs, l’ensemble des employés des trois hôtels ou séjourneront les joueurs (le Grand Hyatt, le Pullman Albert Park et le View) devront eux aussi faire une quarantaine obligatoire de deux semaines. De plus, tous les espaces communs des hôtels ont été repensés afin d’assurer la distanciation sociale et des systèmes d’alarme ont été installés dans les sorties de secours des établissements pour empêcher quiconque de sortir de la bulle.