Vacherot a déja un objectif en tête : « Mon objectif pour ce premier Grand Chelem, ce sera d’atteindre la deuxième semaine, de passer ce fameux troi­sième tour »

Jean Muller
Par Jean Muller

Révélation de l’année Valentin Vacherot est très solli­cité en Principauté. Lors d’un évène­ment avec un de ses parte­naires Monaco Telecom, le Monégasque a dévoilé l’un de ses premiers objec­tifs pour 2026. Vu son niveau de jeu fin 2025, cela semble réalisable.

« Mon prochain rendez‐vous, c’est la tournée austra­lienne en janvier avec deux tour­nois de prépa­ra­tion, puis l’Open d’Australie. En ce moment, je suis en pleine prépa­ra­tion physique pour les affron­te­ments lors des longs matchs en trois ou cinq sets. Mon objectif pour ce premier Grand Chelem, ce sera d’atteindre la deuxième semaine, de passer ce fameux troi­sième tour. Et si mes résul­tats peuvent donner envie aux jeunes de jouer au tennis, c’est ce qui me rend le plus heureux »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 09:50

