Révélation de l’année Valentin Vacherot est très sollicité en Principauté. Lors d’un évènement avec un de ses partenaires Monaco Telecom, le Monégasque a dévoilé l’un de ses premiers objectifs pour 2026. Vu son niveau de jeu fin 2025, cela semble réalisable.
« Mon prochain rendez‐vous, c’est la tournée australienne en janvier avec deux tournois de préparation, puis l’Open d’Australie. En ce moment, je suis en pleine préparation physique pour les affrontements lors des longs matchs en trois ou cinq sets. Mon objectif pour ce premier Grand Chelem, ce sera d’atteindre la deuxième semaine, de passer ce fameux troisième tour. Et si mes résultats peuvent donner envie aux jeunes de jouer au tennis, c’est ce qui me rend le plus heureux »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 09:50