Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, a souvent évoqué l’importance toute parti­cu­lière du sommeil dans sa prépa­ra­tion. Pour être au sommet de sa forme, il ne tran­sige pas sur ses heures de repos. Son entraî­neur, Simone Vagnozzi, a raconté une anec­dote révé­la­trice à ce sujet dans des propos relayés par le jour­na­liste Giovanni Pelazzo.

« Jannik dit qu’il est un grand dormeur et c’est vrai. L’année dernière, avant le match contre Baez, son réveil n’a pas sonné. Il est arrivé en retard et nous avons dû lui préparer des sand­wichs rapides pour le petit‐déjeuner. Il aime vrai­ment dormir, puis il est entré sur le terrain et lui a infligé 6–0. Tant qu’il dort, nous ne nous inquié­tons pas ! »

Vagnozzi 🎙



« Jannik dice che è un dormi­glione ed è vero. L'anno scorso, prima del match con Baez, non gli è suonata la sveglia, è sceso tardi e abbiamo dovuto fargli dei panini veloci per fare cola­zione. Gli piace proprio dormire, poi è entrato in campo e gli ha dato 6–0, lo ha… — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo)

Tenant du titre à l’Open d’Australie, Sinner affron­tera Ben Shelton vendredi pour une place en finale.