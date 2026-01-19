Alors qu’il a remporté le Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a gagné le premier match de sa carrière dans un tableau principal de Grand Chelem seulement ce lundi à l’Open d’Australie, face à l’Américain Martin Damm : 6–4, 6–4, 6–4.
« C’est drôle parce que, parfois, on a l’impression que ça fait trois ans que je suis 30e mondial. Alors que non, ça fait deux mois ! Cette année, je vais découvrir des tableaux finaux de plein de tournois. Et j’aurai toujours mes yeux d’enfant. J’ai joué en qualifs ici l’année dernière, mais rentrer directement dans le tableau final, entrer sur le court pour jouer un match en trois sets gagnants, c’est un truc dont j’ai toujours rêvé », a déclaré le Monégasque de 27 ans dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire.
Au deuxième tour, Vacherot affrontera le local Rinky Hijikata (114e mondial).
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 13:14