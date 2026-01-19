Alors qu’il a remporté le Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a gagné le premier match de sa carrière dans un tableau prin­cipal de Grand Chelem seule­ment ce lundi à l’Open d’Australie, face à l’Américain Martin Damm : 6–4, 6–4, 6–4.

« C’est drôle parce que, parfois, on a l’im­pres­sion que ça fait trois ans que je suis 30e mondial. Alors que non, ça fait deux mois ! Cette année, je vais décou­vrir des tableaux finaux de plein de tour­nois. Et j’aurai toujours mes yeux d’en­fant. J’ai joué en qualifs ici l’année dernière, mais rentrer direc­te­ment dans le tableau final, entrer sur le court pour jouer un match en trois sets gagnants, c’est un truc dont j’ai toujours rêvé », a déclaré le Monégasque de 27 ans dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire.

Au deuxième tour, Vacherot affron­tera le local Rinky Hijikata (114e mondial).