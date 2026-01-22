Qualifié pour le 3ème tour après avoir dominé Rinky Hijikata (6−1, 6–3, 4–6, 6–2), Valentin qui est souvent calme en confé­rence de presse a décidé d’hausser le ton. On sent un peu d’aga­ce­ment chez le Monégasque.

« Je suis sûr que beau­coup de gens pensaient que ce n’était qu’une semaine, même si j’ai aussi bien joué après à Paris, proba­ble­ment grâce à ma confiance à ce moment‐là, donc je suis heureux de gagner autant de matchs que possible. Si certains se deman­daient si j’avais le niveau, ils ont peut‐être plus de réponses main­te­nant, mais je ne prête pas beau­coup atten­tion aux réseaux sociaux ou à ce genre de choses. Je ne lis pas ce qui se dit, je ne sais pas s’il y a des rumeurs qui circulent. Je me contente de jouer au tennis et d’es­sayer de performer au mieux cette saison et dans chaque tournoi. Nous ferons le bilan à la fin »

Au prochain tour, Valentin passera un vrai test face à Ben Shleton.