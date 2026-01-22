Qualifié pour le 3ème tour après avoir dominé Rinky Hijikata (6−1, 6–3, 4–6, 6–2), Valentin qui est souvent calme en conférence de presse a décidé d’hausser le ton. On sent un peu d’agacement chez le Monégasque.
« Je suis sûr que beaucoup de gens pensaient que ce n’était qu’une semaine, même si j’ai aussi bien joué après à Paris, probablement grâce à ma confiance à ce moment‐là, donc je suis heureux de gagner autant de matchs que possible. Si certains se demandaient si j’avais le niveau, ils ont peut‐être plus de réponses maintenant, mais je ne prête pas beaucoup attention aux réseaux sociaux ou à ce genre de choses. Je ne lis pas ce qui se dit, je ne sais pas s’il y a des rumeurs qui circulent. Je me contente de jouer au tennis et d’essayer de performer au mieux cette saison et dans chaque tournoi. Nous ferons le bilan à la fin »
Au prochain tour, Valentin passera un vrai test face à Ben Shleton.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 09:45