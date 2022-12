Luca Van Assche (137e à 18 ans), vain­queur de son premier tournoi sur le circuit Challenger début décembre, et Diane Parry (109e à 20 ans), auteur d’un 3e tour à Roland‐Garros et à Wimbledon, n’au­ront pas besoin de passer par les quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie.

La FFT a décidé de miser sur la jeunesse en leur accor­dant ses wild‐cards pour le premier Grand Chelem de l’année.

« Diane a atteint ses meilleures perfor­mances en Grand Chelem cette année et a gagné son premier match en Billie Jean King Cup avec l’équipe de France. Elle est malgré tout sortie du top 100 mais elle a pour objectif de le réin­té­grer au plus vite. Luca réalise une très belle fin de saison et sa progres­sion sur l’année 2022 est impres­sion­nante, il est désor­mais aux portes du top 100. C’est logique qu’il béné­ficie de cette invi­ta­tion », a justifié le DTN, Nicolas Escudé.

Une bonne nouvelle !