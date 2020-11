Des informations tombent chaque jour sur la tenue de l’Open d’Australie 2021. En ce début de semaine, The Age fait de nouvelles révélations. Tennis Australia réfléchirait à annuler les qualifications les trois jours avant le début officiel du tournoi, afin de ne pas le reporter d’une semaine supplémentaire. La Fédération australienne souhaiterait que le tournoi commence au plus tard le 25 janvier, le tournoi étant initialement prévu le 18. L’idée serait aussi de réduire le nombre de joueurs et le personnel.

Le média australien précise que l’ATP et la WTA devraient s’opposer à cette idée car les qualifications représentent une part importante dans le budget des plus petits joueurs.

Enfin, les joueurs pourraient de ce fait être autorisés par l’Etat de Victoria à arriver fin décembre, afin d’observer une quarantaine et de pouvoir jouer quelques jours avant le début du tournoi.

Autant le dire, le flou persiste…