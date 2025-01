Doté d’un revers à une main, membre du club d’ori­gine de Roger Federer, entraîné par l’ex‐coach de la légende (Severin Luthi) et spon­so­risé par On (la marque dont le maestro est action­naire), le Suisse Henry Bernet a remporté le jour de ses 18 ans l’Open d’Australie juniors.

the first Swiss player to win an #AusOpen junior boys' singles