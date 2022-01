Dommage colla­té­rale de l’af­faire Djokovic alors qu’elle avait été dans un premier temps auto­risée à entrer sur le terri­toire austra­lien, l’an­cienne 74e mondiale en simple et 29e en double, la Tchèque Renata Voracova, s’est exprimée sur son histoire rocam­bo­lesque dans la presse locale, notam­ment au quoti­dien Denik.

Pour rappel, la joueuse de 38 ans a vu, comme Novak Djokovic, son visa subi­te­ment annulé alors qu’elle n’est pas complè­te­ment vaccinée. Sauf qu’entre le poids qu’elle repré­sente et celui du numéro 1 mondial, il n’y a vrai­ment pas photo et elle a donc décidé de mettre un terme à son séjour austra­lien le plus rapi­de­ment possible.

« J’étais dans une situa­tion diffé­rente de celle de Novak. Je n’ai pas son expé­rience. Il est numéro un, écono­mi­que­ment à l’abri. Quand on m’a dit que mon visa était annulé et à quel point il serait diffi­cile de le récu­pérer, cela n’avait aucun sens pour moi de rester en Australie. J’étais déter­minée à rentrer chez moi le plus vite possible », a déclaré celle qui a été arrêtée jeudi avant d’être placée en déten­tion dans le même hôtel pour migrants que Nole. « J’ai eu l’im­pres­sion d’être dans un film, un long inter­ro­ga­toire avec des instruc­tions comme ‘déshabillez‐vous’, ‘rhabillez‐vous ». Pfff, je ne veux même plus y penser, et surtout ne jamais revivre ça. Personne ne nous avait informés, mon coach ou moi, d’éven­tuelles compli­ca­tions. Quand ils m’ont dit que mon visa était annulé, j’ai beau­coup pleuré. »