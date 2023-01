Ancien 15e joueur mondial et lauréat de trois titres en simple au cours d’une carrière rela­ti­ve­ment courte (1982 – 1995), l’Australien Wally Masur, inter­rogé par le Daily Mail et présent à Melbourne depuis quelques jours, s’est exprimé sur Rafael Nadal qu’il a pu observer à plusieurs reprises à l’en­traî­ne­ment ces derniers jours.

« J’ai vu Nadal à l’en­traî­ne­ment essayer d’abréger les points, d’être plus agressif et de faire service‐volée. Ce n’est pas tout à fait naturel, ce n’est pas Rafa Nadal, il a fonc­tionné d’une certaine manière pendant de nombreuses années. Par exemple, à certains moments, il était sur le pied arrière mais il essayait d’aplatir la balle. C’est comme s’il s’était dit : ‘Non, il faut que tu te mettes sur le pied avant, que tu prennes la balle en montée, c’était une balle qui tombait et tu es trop loin dans le court, ce n’était pas le bon moment.’ Il luttait contre ses instincts pour jouer un jeu plus vite et il faisait plus d’er­reurs qu’il n’en ferait norma­le­ment. Mais je pense que Rafa est en pleine muta­tion. Je ne suis pas sûr que Rafa soit tout à fait là où il doit être. Pourra‐t‐il le trouver à temps ? Il ne faut jamais douter d’un champion. »