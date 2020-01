Vainqueur de Daniil Medvedev, Stan Wawrinka a de l’ambition et il le fait savoir : « Je trouve que mon niveau moyen est élevé. A l’intersaison, j’ai pris le temps de me poser les questions qu’ii fallait. Dans ces moments là, tu es face à toi même, tu ne peux te mentir, te cacher. J’ai essayé de savoir ce qui me faisait encore envie. Une fois ce point réalisé, je me suis mis au travail sans retenue. Je suis heureux de voir que ça fonctionne déjà. Mais le plus important pour moi sera de tenir mon niveau sur toute la saison. Si j’y parviens les victoires suivront. Et ici, je ne veux pas me satisfaire d’un quart de finale, je veux aller plus loin.«