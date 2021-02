À bien­tôt 36 ans, Stan Wawrinka a pré­fé­ré se reti­rer du Murray River Open, sur lequel il était en quarts de finale après deux vic­toires en trois sets face à Kukushkin et Bolt, afin de se repo­ser avant le début des grandes hos­ti­li­tés. Loin d’être à 100% notam­ment après avoir attra­pé le Covid‐19 en décembre der­nier, le Suisse sait éga­le­ment que la pré­pa­ra­tion n’a pas été opti­male pour un tel tournoi.

« Je me sens très bien et pré­pa­ré pour mes débuts dans ce tour­noi. Comme tous joueurs, je n’ai pas eu la meilleure pré­pa­ra­tion pour un Grand Chelem, mais depuis que je suis arri­vé à Melbourne, je me suis très bien entraî­né et je me sens mieux phy­si­que­ment. Je suis très exci­té et impa­tient de com­men­cer le tour­noi main­te­nant », a décla­ré « Stan The Man » lors du média day.