Stan est éternel. Sur le court après sa victoire, il était forcément ému mais lucide aussi. Il espère bien ne pas sortir au prochain tour et il est prêt à tout donner pour continuer sa dernière aventure australienne.
« C’est ma dernière année. Je pense que ça fait trop longtemps que je reviens Mais la passion est toujours intacte. Je ne suis plus jeune. Donc je dois faire attention. Aujourd’hui était incroyable. C’est si spécial pour moi d’entrer sur le court lors d’un Grand Chelem. Il y a une raison pour laquelle nous nous entraînons dur avec mon équipe tous les jours c’est d’avoir une chance de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Je ne veux pas trop en dire, mais les gars, c’est incroyable que vous continuiez à venir. Je suis tellement heureux d’avoir gagné. J’ai une chance de jouer un match de plus ici. Comme vous l’avez dit, c’est ma dernière fois. J’essaie de profiter. Mais j’essaie de gagner et de rivaliser. Je suis un compétiteur. Je vais toujours me battre. J’espère que je vais jouer un autre bon match »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 09:45