Stan est éternel. Sur le court après sa victoire, il était forcé­ment ému mais lucide aussi. Il espère bien ne pas sortir au prochain tour et il est prêt à tout donner pour conti­nuer sa dernière aven­ture australienne.

« C’est ma dernière année. Je pense que ça fait trop long­temps que je reviens Mais la passion est toujours intacte. Je ne suis plus jeune. Donc je dois faire atten­tion. Aujourd’hui était incroyable. C’est si spécial pour moi d’en­trer sur le court lors d’un Grand Chelem. Il y a une raison pour laquelle nous nous entraî­nons dur avec mon équipe tous les jours c’est d’avoir une chance de riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde. Je ne veux pas trop en dire, mais les gars, c’est incroyable que vous conti­nuiez à venir. Je suis telle­ment heureux d’avoir gagné. J’ai une chance de jouer un match de plus ici. Comme vous l’avez dit, c’est ma dernière fois. J’essaie de profiter. Mais j’es­saie de gagner et de riva­liser. Je suis un compé­ti­teur. Je vais toujours me battre. J’espère que je vais jouer un autre bon match »