Au terme d’une très belle rencontre, Stan Wawrinka, qui était mené deux sets à un, a renversé Daniil Medvedev pour s’imposer 6-2, 2-6, 4-6, 7-6(2), 6-2. Le Suisse se qualifie pour son cinquième quart de finale à Melbourne où il affrontera le vainqueur du duel entre Alexander Zverev ou Andrey Rublev.

Stan Wawrinka attendait ce moment depuis Roland-Garros 2017. Si le Suisse avait profité de l’abandon de Novak Djokovic à l’US Open en septembre dernier, il n’avait plus battu un membre du Top 5 en Grand Chelem depuis Andy Murray du côté de la Porte d’Auteuil. Auteur d’un début de match tonitruant, le Vaudois se heurte au retour de Daniil Medvedev qui prend peu à peu la mesure de son jeu en le faisant déjouer. Le Russe vire en tête en menant deux sets à un.

Le tie-break du quatrième acte fait basculer la rencontre et l’ancien lauréat de l’édition 2014 s’appuie alors sur son expérience en breakant d’entrée de cinquième manche et s’impose 6-2, 2-6, 4-6, 7-6(2), 6-2. L’actuel 15e mondial a tout fait pendant la rencontre, les points (71 coups gagnants) et les fautes (64 fautes directes), mais il est récompensé de ses efforts et disputera les quarts de finale face à Andrey Rublev ou Alexander Zverev.

De son côté, le quatrième mondial bloque toujours dans le cinquième set puisqu’il essuie sa sixième défaite en six matchs en cinq manches. Le début d’un complexe ?