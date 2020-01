En conférence de presse, Stan Wawrinka a expliqué avoir connu une baisse physique après le gain du premier set, lui qui avait bataillé pendant cinq manches au tour précédent face à Daniil Medvedev : « Je commence vraiment bien, et lui était un peu nerveux au départ. Il ne jouait pas relâché. Je jouais en étant agressif, je bougeais bien, je lui mettais beaucoup de pression sur chaque frappe. Dans le deuxième set, j’ai commencé à penser un peu plus à ce que je devais faire. Je ne me déplaçais pas aussi bien, je commettais des erreurs et je l’ai remis dans le match. Après un set et demi, j’ai baissé physiquement. J’ai manqué d’énergie et j’aurais pu faire mieux au deuxième et troisième set. »