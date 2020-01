Vainqueur de Daniil Medvedev en étant agressif et en forme physique, le Suisse sait le travail qu’il a accompli pour retrouver ce niveau, il veut donc donc en profiter : « Tout au long de ma carrière, j’ai eu les mêmes envies, et la même ambition, à savoir essayer de profiter au maximum de ce que je fais. Je crois toujours que c’est une grande chance de jouer au tennis. C’est ma passion. C’est quelque chose que j’aime faire : je joue, je voyage autour du monde, je joue devant des gens, j’en tire beaucoup d’émotion. J’adore le processus, aussi la façon dont vous devez essayer d’améliorer, le temps que vous devez consacrer à la pratique pour atteindre votre niveau. Il y a beaucoup de choses que j’apprécie vraiment. Je sais qu’il me reste seulement, je ne sais pas combien, mais pas beaucoup d’années. Je veux en faire le maximum, je veux en profiter au maximum ».