Open d'Australie

Wawrinka : « Je ne me voyais pas venir juste pour des au revoir. Mon truc, c’est la compé­ti­tion. C’est pour ça que j’ai bossé ces dernières semaines »

Stan s’est exprimé auprès de nos confrères de l’Equipe sur sa prépa­ra­tion hiver­nale où il a « envoyé » du lourd car il ne voulait pas prendre de risque concer­nant sa forme physique.

« Je me suis entraîné très dur en novembre‐décembre parce que je ne me voyais pas venir juste pour des au revoir. Mon truc, c’est la compé­ti­tion. C’est pour ça que j’ai bossé ces dernières semaines » a déclaré le Suisse à nos confrères.

Au prochain tour, Stan affron­tera le trico­lore Arthur Géa qui est dans une forme incroyable. Ce devrait être un beau duel car le Suisse ne connait pas du tout son adver­saire alors que c’est forcé­ment l’in­verse pour notre compa­triote. Et avec sa série de 9 victoires d’af­filée, Arthur semble vrai­ment armé pour poser des problèmes au Suisse.

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 09:50

