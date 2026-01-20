Stan s’est exprimé auprès de nos confrères de l’Equipe sur sa préparation hivernale où il a « envoyé » du lourd car il ne voulait pas prendre de risque concernant sa forme physique.
« Je me suis entraîné très dur en novembre‐décembre parce que je ne me voyais pas venir juste pour des au revoir. Mon truc, c’est la compétition. C’est pour ça que j’ai bossé ces dernières semaines » a déclaré le Suisse à nos confrères.
Au prochain tour, Stan affrontera le tricolore Arthur Géa qui est dans une forme incroyable. Ce devrait être un beau duel car le Suisse ne connait pas du tout son adversaire alors que c’est forcément l’inverse pour notre compatriote. Et avec sa série de 9 victoires d’affilée, Arthur semble vraiment armé pour poser des problèmes au Suisse.
