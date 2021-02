Celle‐là risque d’être dif­fi­cile à ava­ler… Favori de la ren­contre, Stan Wawrinka (n°18) s’est incli­né ce matin face au Hongrois Marton Fuscovics (n°55) en cinq sets : 5–7, 1–6, 6–4, 6–2, 6–7 (9). Mené deux manches à rien, le Suisse peut pour­tant avoir des regrets, avec les trois balles de match man­quées dans le super tie‐break du 5ème. En confé­rence de presse, « Stanimal », vain­queur à Melbourne en 2014, s’est mon­tré rési­gné, mais pas défaitiste.

« Ç’a été un match com­pli­qué, des hauts et des bas, pas mon meilleurs niveau, j’ai beau­coup de mal à me bou­ger comme je vou­lais. Je ne suis pas encore au niveau où j’ai­me­rais être, je le savais avant le match, donc le plus impor­tant pour moi, c’est d’es­sayer de me battre sur le ter­rain, de tou­jours res­ter dans le match, de trou­ver des solu­tions… J’ai réus­si à bien le faire pour éga­li­ser à 2 sets par­tout, je me suis bien bat­tu au 5ème pour tenir avec lui, j’ai eu mes occa­sions dans le tie‐break, et mal­heu­reu­se­ment je n’ai pas réus­si à finir le match », a‑t‐il ana­ly­sé à chaud.