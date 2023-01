De retour en forme selon ses propres dires et ceux de son entraî­neur, Magnus Norman, Stan Wawrinka s’at­ten­dait à un autre scénario que celui, cruel, de ce lundi. Le Lausannois a bataillé pendant près de 4h30, a même servi pour le match dans la quatrième manche, avant de fina­le­ment s’in­cliner en cinq sets contre Alex Molcan.

« C’est forcé­ment frus­trant de perdre comme ça (…) Une victoire aurait fait du bien pour me lancer, mais ce n’est pas le cas. Je me suis battu, j’ai essayé mais je n’ai pas réussi. J’ai forcé­ment des regrets. Je pense que j’au­rais dû gagner le match, j’au­rais pu mieux faire, mais c’est comme ça. Depuis que je suis arrivé en Australie, je tape très bien. J’ai fait des bons matches à Brisbane et des bons matches d’en­traî­ne­ment. Cette victoire m’au­rait apporté de la confiance, mais je dois conti­nuer, j’ai retrouvé un bon niveau général et je sais qu’il va y avoir de belles choses cette année », a promis Stan The Man en confé­rence de presse.