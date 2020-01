Stan Wawrinka est un sacré combattant. Grippé les deux jours précédent son match du deuxième tour face à Andres Seppi (4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4), le Suisse est parvenu à se qualifier malgré la fatigue et les vomissements : « Hier (mercredi), j’étais cloué au lit, je suis pas sorti de ma chambre, sauf pour voir le médecin. Je suis allé vomir deux fois pendant le match donc je n’étais au meilleur de ma forme. Mais comme je l’ai dit avant le tournoi, je frappe très bien dans la balle, je me sens bien dans mon tennis. J’étais quand même content quand je me suis réveillé de voir que je me sentais mieux et que j’étais prêt à rentrer sur le court. Je suis très content de m’en être sorti, j’étais malade pendant deux jours, au fond du lit pendant deux jours. De pouvoir renter sur le terrain c’était déjà une bonne nouvelle et de pouvoir sortir vainqueur d’un match comme cela, c’est une grosse performance pour moi. Je suis très, très satisfait de cette victoire. »