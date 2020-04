Dans son Instagram Live avec Chris Evert, Stan The Man a fait quelques confidences. Pour lui, le vrai point de départ de sa seconde carrière, celle qui lui a permis de remporter trois titres du Grand Chelem est liée à un match en particulier. Sa victoire à l’Open d’Australie en 2014 en demi-finale face à Novak Djokvovic alors que l’année précédente il avait du s’incliner suite à une bataille mémorable (1-6, 7-5, 6-4, 6-7 (5), 10-12) : « Ce fut un vrai moment de vérité notamment au niveau mental car dominer Novak de cette manière, cela voulait dire que j’avais progressé d’autant que j’avais forcément en tête la défaite cruelle de 2013. A l’issue de ce succès, je me suis dit au fond de moi que je ne pouvais pas faire autrement que soulever le trophée. J’en avais presque la certitude. Du coup, en finale, face à Rafael Nadal, je suis rentré sur le court très relax, relâché, sans pression et j’ai joué mon meilleur tennis »