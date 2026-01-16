Avant de jouer le dernier Open d’Australie de sa carrière, Stanislas Wawrinka est passé en conférence de presse où un journaliste lui a demandé de comparer la génération de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
‘Je ne compare pas. Je ne compare pas les générations. Je les apprécie. J’aime les regarder. J’aime jouer contre eux. Je vois cela en tant que fan de tennis en général. Le niveau a été incroyable à regarder pendant ces 20 années avec différentes générations. En tant que compétiteur, cela a été incroyable de les affronter. C’était toujours un grand défi. Je pense que le niveau a été incroyable avec Sinner et Alcaraz l’année dernière. Ils vont continuer dans cette direction. En tant que fan de tennis, on ne peut que s’en réjouir », a répondu le triple lauréat en Grand Chelem qui n’a donc pas voulu trancher.
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 12:11