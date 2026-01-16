AccueilOpen d'AustralieWawrinka sur Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner : "Je ne compare...
Open d'Australie

Wawrinka sur Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner : « Je ne compare pas les géné­ra­tions, je les apprécie. Je pense que le niveau a été incroyable avec Jannik et Carlos l’année dernière »

Avant de jouer le dernier Open d’Australie de sa carrière, Stanislas Wawrinka est passé en confé­rence de presse où un jour­na­liste lui a demandé de comparer la géné­ra­tion de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

‘Je ne compare pas. Je ne compare pas les géné­ra­tions. Je les apprécie. J’aime les regarder. J’aime jouer contre eux. Je vois cela en tant que fan de tennis en général. Le niveau a été incroyable à regarder pendant ces 20 années avec diffé­rentes géné­ra­tions. En tant que compé­ti­teur, cela a été incroyable de les affronter. C’était toujours un grand défi. Je pense que le niveau a été incroyable avec Sinner et Alcaraz l’année dernière. Ils vont conti­nuer dans cette direc­tion. En tant que fan de tennis, on ne peut que s’en réjouir », a répondu le triple lauréat en Grand Chelem qui n’a donc pas voulu trancher. 

