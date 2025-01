Avant d’af­fronter Arthur Cazaux au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier lundi en fin d’après‐midi, Stan Wawrinka était l’in­vité dimanche de l’émis­sion « Stephen Brunch » sur RMC. Le Suisse s’est exprimé sur la troi­sième finale de Grand Chelem perdue (en autant de tenta­tives) par Alexander Zverev, battu par Jannik Sinner à l’Open d’Australie.

« Comment on s’en remet je ne sais pas, moi je ne l’ai pas vécu (Il a gagné ses trois premières finales de Grand Chelem, ndlr). J’ai vécu beau­coup d’autres échecs mais je n’ai pas eu sa chance d’être aussi fort aussi jeune. Ca fait 10 ans qu’il est dans le top 10 et bien au‐dessus, c’est un des plus grands battants de notre sport, un des plus gros travailleurs. C’est là‐dedans qu’il va conti­nuer, tout simple­ment. Là, tout de suite après une finale, ça doit être très très diffi­cile, bien entendu, surtout pour sa troi­sième, mais depuis toutes ces années on le voit, il se relève, il va s’en­traîner extrê­me­ment dur pour essayer de s’amé­liorer. C’est son rêve, son objectif, et il va tout faire pour essayer de le décrocher »