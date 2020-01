Quand on sait que Stan était à la limite de l’abandon, on comprend aisément qu’il puisse se satisfaire de sa qualification même si celle-ci est lié à une blessure de son adversaire du jour, l’Américain John Isner : « Vous ne voulez jamais que votre adversaire se retire et se blesse. Ensuite, lorsque cela se produit, vous devez regarder de votre côté et rester positif et le fait est que je pense que je jouais bien à nouveau aujourd’hui. J’étais vraiment content de la façon dont je bougeais, de mes sensations, c c’est super d’être de retour la deuxième semaine, c’est sûr tout en était beaucoup mieux physiquement. Maintenant je vais bien préparer mon 8ème de finale demain ». On rappelle que Stan affrontera Danill Medvedev.