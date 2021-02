Le monde du ten­nis se mêle de passe d’armes que se livrent Novak Djokovic et Nick Kyrgios par médias inter­po­sés ces der­niers jours. Il faut dire que de nom­breuses per­son­na­li­té sont inter­ro­gés sur le sujet. Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport UK, a volé au secours du serbe.

« Je pense que Novak essaye d’y mettre fin (à la que­relle), parce que je ne pense pas qu’il appré­cie cela, au contraire de Nick, a com­men­cé le Suédois, avant de défendre les actions du numé­ro 1 mon­dial en dehors des courts. Djokovic fait un excellent tra­vail. Il essaie de lan­cer quelque chose, d’être la voix du plus petit. Je pense que Novak fait quelque chose comme ce qu’Arthur Ashe a fait au début des années 1970. Il a com­men­cé l’ATP et Jimmy Connors n’é­tait pas content. Vers la fin des années 1980, nous nous sommes sépa­rés du Grand Prix Tour, nous avons com­men­cé l’ATP Tour et les gars ont gagné deux fois plus de prix en un an de 1989 à 1990. Je lui donne beau­coup de cré­dit. Il sait que les gens vont avoir une opi­nion sur ce qu’il dit parce qu’il est le joueur numé­ro un mon­dial. Mais quel­qu’un doit éle­ver la voix pour les plus petits et je pense que la presse passe trop de temps à le cri­ti­quer. Alors Novak, tu devrais te concen­trer sur ton ten­nis, mais tu fais un excellent travail ! »