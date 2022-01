Interrogé par Eurosport après le dénoue­ment de cette affaire Djokovic, Mats Wilander a un peu soufflé le chaud et le froid même s’il a insisté sur les réper­cus­sions que cela pour­rait avoir sur l’his­toire du tennis.

« Je suis surpris et je suis choqué. Je suis aussi un peu épuisé parce que cela fait une semaine que nous en enten­dons parler. C’est une triste nouvelle, mais nous aurons au moins un nouveau gagnant [… Le juge doit se rendre compte qu’il est peut‐être en train de changer l’his­toire de notre sport, mais que pouvez‐vous faire ? Je ne peux pas imaginer l’état d’es­prit dans lequel Novak doit se trouver en ce moment. C’est de loin son tournoi préféré, qu’il a remporté neuf fois, il court après son 21e Grand Chelem et c’était sa grande chance de devancer Federer et Nadal. Pour moi, il y a main­te­nant une bonne chance que tous les trois finissent avec 20 tour­nois du Grand Chelem, ce qui serait quand même extra­or­di­naire », a déclaré un Mats Wilander qui sous‐estime certai­ne­ment l’es­prit de revanche du numéro 1 mondial qui aura sans aucun doute à cœur d’ef­facer le plus rapi­de­ment possible cette bien triste affaire.