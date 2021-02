Le consul­tant pour Eurosport Mats Wilander, a ten­té d’ex­pli­quer les larmes de Serena Williams en confé­rence de presse, après sa défaite en demi‐finale face à Naomi Osaka. Selon le Suédois, elles ne tra­duisent pas un adieu à l’Open d’Australie ou au cir­cuit, mais plu­tôt une immense peine. Car pour l’homme aux 7 Grands Chelems, l’Américaine se sen­tait très bien et se voyait aller au bout.

« Non, ce n’est pas la fin de Serena. Je pense que nous avons vu ces larmes parce qu’elle était déçue de la façon dont elle a joué. Je pense qu’elle avait de grands espoirs, elle avait pris un très bon départ. Elle a eu un peu de mal­chance et je pense qu’elle a fait un pas dans la bonne direc­tion. Pour elle, c’est une grosse décep­tion, car elle bouge mieux, elle joue mieux et elle n’est pour­tant pas assez proche du niveau d’Osaka. J’ai l’im­pres­sion que c’est de là que viennent les émo­tions. Elle se dit pro­ba­ble­ment, que dois‐je faire main­te­nant ? », a pen­sé Wilander.

Serena va devoir trou­vé la solu­tion pour rem­por­ter le 24ème Grand Chelem der­rière lequel elle court depuis 2017…