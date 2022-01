L’expulsion de Novak Djokovic rebat les cartes pour l’Open d’Australie. Notamment dans la première partie de tableau, dans laquelle se trou­vait le numéro 1 mondial. Ce dernier devait poten­tiel­le­ment retrouver Rafael Nadal en demi‐finales. Quoi qu’il en soit, même si le Majorquin est déchargé de ce poids, Mats Wilander ne semble pas vrai­ment croire en un deuxième sacre de Rafa à Melbourne.

« C’est trop ambi­tieux de penser que Nadal peut gagner l’Open d’Australie, n’est‐ce pas ? Ce tournoi a été son Grand Chelem le moins réussi. Il ne l’a gagné qu’une fois et s’il est vrai qu’il a disputé plusieurs finales, il a toujours été opposé à des grands noms comme Djokovic, Federer ou Wawrinka. La prin­ci­pale raison pour laquelle Nadal n’a pas gagné ce tournoi à plusieurs reprises est la confiance qu’il a eue pendant la pré‐saison. Rafa est un joueur qui joue mieux lors­qu’il accu­mule beau­coup de matchs et de victoires. L’Australie est au début de la saison et la possi­bi­lité d’en­trer dans un rythme de compé­ti­tion est très rare car il a très peu de tour­nois prépa­ra­toires. Je pense que c’est la prin­ci­pale raison pour laquelle nous n’avons pas vu le joueur espa­gnol remporter ce tournoi à plus d’oc­ca­sions », a analysé le consul­tant suédois dans un entre­tien accordé à Tennis 365.

Il est vrai que la route reste longue et diffi­cile encore pour Rafael Nadal, qui peut affronter Alexander Zverev en quarts de finale.