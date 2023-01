Avant l’Open d’Australie où Caroline Garcia vise le titre, Mats Wilander a livré dans les colonnes de L’Equipe une analyse très inté­res­sante du jeu de la Française, qu’il compare à un joueur du circuit ATP.

« Quand je la vois jouer, ce qui me frappe le plus n’est pas son coup droit ou son revers, mais sa capa­cité à avoir clai­re­ment iden­tifié le style de jeu qu’elle doit prati­quer. C’est un peu comme Diego Schwartzman, qui joue un tennis qui colle parfai­te­ment à ses qualités. Garcia sait qu’il lui faut atta­quer ses coups de fond de court et prendre des risques. Son iden­tité, c’est ça. Du coup, elle est extrê­me­ment dange­reuse et impré­vi­sible », a expliqué le consul­tant suédois, septuple vain­queur en Grand Chelem.