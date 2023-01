Au cours d’une chro­nique publiée dans les colonnes de L’Equipe, Mats Wilander insiste sur la capa­cité d’adap­ta­tion de Novak Djokovic, de retour à la place de numéro 1 mondial grâce à son 10e sacre à l’Open d’Australie, syno­nyme de 22e titre du Grand Chelem.

» À 35 ans, il a décidé de jouer comme s’il était un cham­pion d’au­jourd’hui. Federer et Nadal ont eux aussi fait évoluer leur jeu. Roger, en collant davan­tage à sa ligne de fond. Rafa, en cher­chant des solu­tions tactiques pour éviter de trop avoir à courir. Novak a lui pris les jeunes à leur propre jeu : ‘Je peux frapper plus fort en coup droit, je peux prendre la balle plus tôt, je peux trouver de meilleures zones au service.’ Du coup, on peut lire dans quelle direc­tion il oriente son jeu aujourd’hui : un tennis plus physique, plus violent. C’est toujours le même Djokovic, mais il a encore moder­nisé son jeu. Au final, il dégage une impres­sion de supé­rio­rité rare­ment vue dans l’his­toire du jeu. À part le service adverse, il contrôle abso­lu­ment tout ce qu’il se passe sur un court de tennis. »