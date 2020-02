A l’issue de chaque tournoi du Grand Chelem, chez nos confrères de L’Équipe, Mats Wilander nous gratifie de son analyse concernant les performances des champions. Ce lundi, il s’est donc attardé à celle de Novak Djokovic et le Suédois est plutôt très confiant concernant l’avenir du Serbe sur le circuit : « Dans son tournoi, le plus impressionnant, c’est la manière dont il joue chaque match comme si c’était une finale, peu importe l’adversaire. Il reste toujours dans le moment présent. Je serais surpris s’il ne gagnait pas encore au moins deux autres Grands Chelems cette année. En fait, je ne vois pas qui pourrait l’empêcher de gagner au moins quatre autres Majeurs, ou plus. Je pense même qu’il peut gagner vingt cinq titres du Grand Chelem avant la fin de sa carrière. »