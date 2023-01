Comme tout le monde, Mats Wilander a été parti­cu­liè­re­ment marqué par l’im­pres­sion­nante pres­ta­tion de Novak Djokovic ce mercredi face à Andrey Rublev en quarts de finale de l’Open d’Australie. Sur le plateau d’Eurosport, le consul­tant suédois s’est rappelé d’une ques­tion qu’il avait posé à Pete Sampras concer­nant la domi­na­tion de Rafael Nadal sur terre battue.

« Incroyable. Sa façon de frapper la balle est abso­lu­ment incroyable. Les mouve­ments tactiques qu’il fait ici et là, comment il peut raccourcir le point sur le coup droit et le revers, il lance un deuxième service plus dur que le premier qu’il vient de frapper. Je veux dire que la confiance en soi de Novak en ce moment est tout simple­ment incroyable. En le regar­dant, je me suis souvenu du jour où j’ai demandé à Pete Sampras comment il joue­rait contre Rafael Nadal sur terre battue et il m’avait répondu : ‘Je ne le lais­se­rais pas frapper plus d’un coup par échange’. Vous ne pouvez pas faire ça avec Novak, parce qu’il ne vous permet pas de frapper plus d’un coup. Il est super, super agressif, sa confiance est à son comble et il semble imbat­table, c’est sûr. »