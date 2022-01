Ancien numéro 1 mondial et lauréat de sept titres du Grand Chelem, Mats Wilander a évoqué la finale de l’Open d’Australie de dimanche entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev sur Eurosport. Et selon le Suédois, Roger Federer et Novak Djokovic suivront sans aucun doute cette rencontre poten­tiel­le­ment histo­rique de très, très près.

« Roger Federer et Novak Djokovic suivront certai­ne­ment de près cette finale. J’ai envoyé un texto à Federer et il sait très bien ce qu’il se passe. Tout d’abord, ce sont des amou­reux du tennis. Je pense qu’ils regar­de­ront proba­ble­ment ce match parce que c’est amusant et qu’ils se diront : « Ah, oui, c’est ce que Rafa faisait contre moi » ou « Regarde ce Daniil Medvedev, est‐il meilleur que nous ne l’avons jamais été ». Ensuite, je pense qu’il y a le profes­sionnel du tennis tactique qui est toujours là et qui se dit : « Qu’est‐ce que je peux apprendre de ce que Medvedev fait à Nadal ou de ce que Nadal fait à Medvedev » ? Je suis donc sûr que Federer et Djokovic seront tous deux en train de regarder cette finale. »