Avec 17 Grands Chelems, Novak Djokovic n’est qu’à trois petites lon­gueurs du record de Federer et Nadal. Peut‐on s’attendre à voir se réduire cette marge d’ici la fin de l’année 2021 ? A 33 ans, il est en tous cas favo­ris pour rem­por­ter l’Open d’Australie qui débute le 8 février pro­chain. Dans une inter­view accor­dée à Nemzeti Sport, le sep­tuple vain­queur de Grand Chelem Matt Wilander se pro­jette sur l’année à venir du Serbe :

« Je serai sur­pris si Novak Djokovic ne rem­por­tait pas le titre en Australie. Ce sera très dif­fi­cile de le battre. Novak Djokovic a une chance d’at­teindre 20 Grands Chelems cette année. En fait, je pense que s’il veut dépas­ser Roger Federer et Rafael Nadal, il doit faire un grand pas cette année car les plus jeunes seront de plus en plus durs à battre dans les années à venir. »